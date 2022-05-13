كورونا في روسيا.. حوالي 4,9 ألف إصابة و105 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية
Sputnik
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أعلن المركز الفدرالي الروسي لمكافحة الأوبئة، عن رصد حوالي 4,9 ألف إصابة و105 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الجمعة : "تم تسجيل 4896 حالة إصابة جديدة بكورونا. وتوفي 105 أشخاص خلال الساعات الـ24 الأخيرة".
وأضاف البيان أنه تم نقل 2506 مرضى إلى المستشفيات، وهذا الرقم أقل بمقدار 25,3% مما كان عليه قبل يوم.
وتماثل 7257 شخصا للشفاء خلال اليوم الأخير، مقابل 6930 مريضا في اليوم السابق.
المصدر: تاس