كورونا في روسيا.. حوالي 4,9 ألف إصابة و105 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن المركز الفدرالي الروسي لمكافحة الأوبئة، عن رصد حوالي 4,9 ألف إصابة و105 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الجمعة : "تم تسجيل 4896 حالة إصابة جديدة بكورونا. وتوفي 105 أشخاص خلال الساعات الـ24 الأخيرة".

وأضاف البيان أنه تم نقل 2506 مرضى إلى المستشفيات، وهذا الرقم أقل بمقدار 25,3% مما كان عليه قبل يوم.

وتماثل 7257 شخصا للشفاء خلال اليوم الأخير، مقابل 6930 مريضا في اليوم السابق.

المصدر: تاس