لافروف يصف مطالبة الغرب للدول الأخرى بالانضمام للعقوبات بالموقف الوقح وغير المهذب

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن موقف الدول الغربية التي تطالب الدول الأخرى بالانضمام إلى العقوبات ضد روسيا، وقح وغير مهذب.

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وقال لافروف في تصريح عقب اجتماع المجلس الوزاري لرابطة الدول المستقلة: "في هذه الحالة، جرى بالطبع تصميم العقوبات للعب دور تدمير لهذه الصلات، والغرب لا يخفي ذلك. عندما يجمع الأمريكيون دول آسيا الوسطى على مستويات مختلفة، يقولون لهم بشكل مباشر لا تتجرؤوا على مواصلة التعاون مع روسيا، وروسيا هي بلد مدمر، لذلك عليكم المراهنة علينا... يقولون نفس الشيء عن الصين، لأن الصين، كما يزعمون، لن تجرؤ على انتهاك العقوبات الغربية. موقف ثقة مفرطة في النفس ووقاحة وقلة تهذيب، هذا ما أصف به تصرفات زملائنا الغربيين".

المصدر: نوفوستي