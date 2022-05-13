القوات الروسية تطهر ساحل آزوف من المتفجرات والألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية

تقوم وحدة خاصة من القوات المسلحة الروسية بإزالة وإبطال الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية على ساحل بحر آزوف.

وقال ضابط من الوحدة الهندسية لوكالة "نوفوستي": "خلال عمليات الاستطلاع والبحث، تم اكتشاف ألغام مضادة للبرمائيات.. فأثناء الانسحاب، قامت الوحدات الأوكرانية بتلغيم منطقة المياه والمنطقة الساحلية. وبالتالي، مرة أخرى، تعرّض (القوات الأوكرانية) المدنيين للخطر".

وتم العثور على الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني على شريط الشاطئ وفي مناطق المنازل الخاصة على طول الخط الساحلي وعلى الطرق الريفية.

وقامت القوات الخاصة الروسية بتطهير المنطقة ودمرت الألغام والذخيرة التي تركتها القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي