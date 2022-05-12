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بوليانسكي: عندما تهددون دولة نووية عليكم أن تستعدوا لكل الاحتمالات

أخبار روسيا

بوليانسكي: عندما تهددون دولة نووية عليكم أن تستعدوا لكل الاحتمالات
Legion-Media UPI/Alamy Live News
نائب المندوب الروسي الدائم دميتري بوليانسكي
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أكد نائب المندوب الروسي الدائم دميتري بوليانسكي أن روسيا قد تستخدم السلاح النووي في حال وجود مخاطر على وجودها.

وقال بوليانسكي في تصريح لصحيفة UnHerd News، ردا على سؤال حول إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي: "أنا لست عسكريا وليس من واجبي أن أقدم الاستنتاجات، لكنني أعتقد أنه إذا كانت لديكم أمور مع دولة نووية وإذا كنتم تهددون دولة نووية، فعليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار كافة الاحتمالات".

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وأضاف: "أنا دبلوماسي، ولست عسكريا ولست ضمن الدوائر التي تتخذ القرار بشأن تطبيق الاستراتيجية النووية، ولكن بوسعي أن أقول إن لدينا أسلحة نووية. وفي حال أي خطر على وجود روسيا، أنني على قناعة بأنه بإمكاننا استخدامه".

المصدر: نوفوستي

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