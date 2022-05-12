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قديروف يكشف وضع أسرى الجنود الأوكران بعد محاصرتهم في مصنع "زاريا" بضواحي لوغانسك

أخبار روسيا

قديروف يكشف وضع أسرى الجنود الأوكران بعد محاصرتهم في مصنع
Sputnik
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قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إن العديد من مقاتلي الجيش الأوكراني تم أسرهم في مصنع زاريا في ضواحي لوغانسك، وسيسمح لهم بالتواصل مع أهاليهم.

وأضاف قديروف في منشور على صفحته في تلغرام: "نتيجة للاستيلاء على مصنع زاريا في منطقة فويفودوفكا، تمكنت عناصرنا من القضاء على العديد من المسلحين نتيجة الاشتباكات، كما تم أسر عدد من الجنود الأوكران".

وتابع قديروف: "لم يكلف أحد عناء إجلائهم أو الإبلاغ عن اقتراب القوات الروسية. هؤلاء الرجال محظوظون لأن الجيش الروسي يفكر أولا ثم يطلق النار، وليس العكس. وإلا لما كانوا على قيد الحياة".

إلى ذلك صرح أبتي علاء الدينوف، مساعد رئيس الشيشان لشؤون الدفاع، بأن فلول القوات الأوكرانية التي طردت من مدينة روبيجنويه في لوغانسك، أصبحت محاصرة عمليا في مصنع "زاريا" بضواحي المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف شن هجوم واسع النطاق على طول خط التماس في لوغانسك، من مصنع "زاريا" إلى قرية فويفودوفكا.

المصدر: نوفوستي

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