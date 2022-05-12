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وزير روسي سابق يغادر السجن

أخبار روسيا

وزير روسي سابق يغادر السجن
Sputnik Alexey Kudenko
وزير التنمية الاقتصادية السابق/ أليكسي أوليوكاييف (صورة أرشيفية)
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غادر وزير التنمية الاقتصادية الروسي السابق، أليكسي أوليوكاييف، محبسه في منطقة تفير بعد أن أفرج عنه بشروط لحسن السير والسلوك.

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وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء بخروج أوليوكاييف الذي قضى عقوبته في السجن بمنطقة تفير الروسية، حيث حصل على إفراج مشروط، بعد قضاء 5 أعوام من الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 8 أعوام، وبعد انقضاء مدة الطعن على قرار الإفراج.

وكان أوليوكاييف يواجه حكما بالسجن 8 سنوات وغرامة قدرها 130 مليون روبل (حوالي 2 مليون دولار) لتلقيه رشوة، حيث خلصت المحكمة إلى أن الوزير السابق قد طلب مليوني دولار على سبيل الرشوة من رئيس شركة "روس نفط"، إيغور سيتشين، للموافقة على شراء شركة "باش نفط"، بينما قال أوليوكاييف إنه وقع ضحية فخ متعمد.

المصدر: نوفوستي

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