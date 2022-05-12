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برلماني روسي يحث مناطق أوكرانيا على اتباع نهج القرم

أخبار روسيا

برلماني روسي يحث مناطق أوكرانيا على اتباع نهج القرم
Sputnik
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دعا ميخائيل شيريميت، عضو مجلس الدوما عن جمهورية القرم، مناطق أوكرانيا إلى السير في طريق الانضمام إلى روسيا على غرار شبه جزيرة القرم.

وقال النائب: "بعد أن يدرك سكان الأراضي (الأوكرانية) المحررة أن النازيين الأوكرانيين لن يعودوا أبدا، وأن خوفهم سيتلاشى وسيختفي، عندها يمكنهم اتخاذ قرار بإجراء استفتاء. وعندها يمكن للمناطق (الراغبة) أن تسلك طريق الانضمام إلى روسيا على غرار القرم، إن القرم مهد الطريق لكل من يسعى لحل مشاكله من خلال استفتاء"، منوها بأن استفتاء القرم أجري في إطار التشريعات المحلية والدولية.

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وتابع النائب قائلا: "أنا متأكد من أن الاستفتاءات ذاتها ستجرى في نهاية المطاف في المناطق المحررة من المتطرفين، وسيكون اختيار الناس واضحا، وسيرتبط ارتباطا وثيقا بالرغبة في العيش كجزء  من روسيا".

وفي وقت سابق، قال كيريل ستريموسوف ، نائب رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمنطقة خيرسون الأوكرانية، إن سلطات المنطقة ستناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلبًا بضم المنطقة إلى روسيا.

من جهته أوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن سكان منطقة خيرسون يجب أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانت المنطقة ستصبح جزءا من روسيا، وأن يكون لذلك القرار مبرر قانوني وأن يكون مشروعا، كما في حالة القرم.

المصدر: نوفوستي

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