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النازيون والقوات الأوكرانية يفجرون صهريجا محملا بالأسمدة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية

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النازيون والقوات الأوكرانية يفجرون صهريجا محملا بالأسمدة لاتهام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية
Globallookpress
مبنى وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية وتشكيلاتها النازية فجرت صهريجا محملا بالأسمدة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، لاتهام القوات الروسية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن "جهاز الأمن الأوكراني ونازيي القوات الأوكرانية فجروا صهريج أسمدة، على الأرجح هي نترات الأمونيوم في حوالي الساعة 2:00 ظهرا، بمنطقة دولجينكوي السكنية بمقاطعة خاركوف، لاتهام الجيش الروسي باستخدام أسلحة كيميائية".

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وأشار إلى أن التفجير أدى إلى ظهور سحابة من الدخان البرتقالي تبددت بعد فترة.

وأوضح أنه لم تقع إصابات بين العسكريين الروس والسكان نتيجة هذا الاستفزاز.

وشدد على أن موسكو حذرت مرارا من التحضير لمثل هذه الاستفزازات من قبل النازيين الأوكرانيين، والغرض الرئيسي منها هو ابتزاز مساعدات عسكرية إضافية من الغرب.

المصدر: "سبوتنيك" 

 

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