ألمانيا تستبعد تشغيل "السيل الشمالي 2" لتعويض نقص الغاز الروسي

استبعدت الحكومة الألمانية تشغيل خط أنابيب "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا وتعويض نقص التدفق عبر أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الألمانية أنيكا اينهورن إن "برلين تحصل حاليا على ربع أقل من الغاز عبر أوكرانيا، بعد أن أغلقت السلطات الأوكرانية خط أنابيب قائلة إنها لم تعد تسيطر على محطة ضغط مهمة أصبحت في أيدي روسية".

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وأضافت أن "النقص يعوض جزئيا من خلال زيادة الإمدادات من النرويج وهولندا".

وتابعت: "السيل الشمالي 2 مات بالفعل، بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا ولا يفكر أحد في اللجوء إليه".

أشارت إلى أن "أغلب الغاز الروسي يصل إلى ألمانيا عبر خط أنابيب شقيق هو "السيل الشمالي 1" لا من خلال أوكرانيا".

المصدر: "أسوشيتد برس"