الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة بدون طيار فوق حدود مقاطعة كورسك مع أوكرانيا

قال محافظ مقاطعة كورسك رومان ستاروفويت، إن قوات الدفاع الجوي الروسي تمكنت من إسقاط طائرة بدون طيار فوق الحدود مع أوكرانيا.

وأضاف المحافظ: "الصليات التي تحدث عنها سكان منطقة ريلسكي اليوم، كانت مرتبطة بعمل دفاعنا الجوي ضد طائرة بدون طيار أوكرانية حلقت في المنطقة الحدودية. وتم إسقاط هذه الطائرة بدون طيار، ولم تقع إصابات ولا أضرار".

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فى وقت سابق اليوم، أعلن المحافظ عن تمديد المستوى الأصفر للمخاطر الإرهابية في مقاطعة كورسك حتى 25 مايو.

ودعا المحافظ السكان إلى التحلي باليقظة والحذر، وإبلاغ السلطات عن كل ما يثير الشكوك.

المصدر: نوفوستي