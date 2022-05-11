بلاغ عن "تفخيخ" مؤسسات ومنشآت للبنية التحتية في ليبيتسك

قال محافظ مقاطعة ليبيتسك إيغور أرتامونوف، إن مجهولين اتصلوا بالشرطة وأبلغوا عن "تفخيخ وتلغيم" محطة الحافلات ومدارس وفنادق ومؤسسات رسمية ومنشآت أخرى في ليبيتسك.

وأضاف المحافظ: "بدأت المعلومات، بخصوص وجود قنابل في مختلف المؤسسات والبنية التحتية في ليبيتسك، تصل إلى قسم شرطة النجدة – 112، اعتبارا من حوالي الساعة 9 صباحا يوم الأربعاء. وتشمل قائمة المؤسسات المستهدفة محطة حافلات ومدارس ومكتبات وملاعب وفنادق ومصحة ليبيتسك وجامعات ومتاجر، مجلس النواب بالمدينة وبعض المباني الأخرى".

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وأشار المحافظ إلى أن اتصالات التحذير الهاتفية المذكورة، لا تزال مستمرة حتى الآن.

وتابع المحافظ القول: "يتم إرسال كل هذه المعلومات على الفور إلى الشرطة والهيئات الأمنية ذات العلاقة لإبداء رد الفعل تجاهها. الجميع يعمل بسلاسة ودقة قدر الإمكان".

المصدر: نوفوستي