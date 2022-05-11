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بلاغ عن "تفخيخ" مؤسسات ومنشآت للبنية التحتية في ليبيتسك

أخبار روسيا

بلاغ عن
Sputnik
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قال محافظ مقاطعة ليبيتسك إيغور أرتامونوف، إن مجهولين اتصلوا بالشرطة وأبلغوا عن "تفخيخ وتلغيم" محطة الحافلات ومدارس وفنادق ومؤسسات رسمية ومنشآت أخرى في ليبيتسك.

وأضاف المحافظ: "بدأت المعلومات، بخصوص وجود قنابل في مختلف المؤسسات والبنية التحتية في ليبيتسك، تصل إلى قسم شرطة النجدة – 112، اعتبارا من حوالي الساعة 9 صباحا يوم الأربعاء. وتشمل قائمة المؤسسات المستهدفة محطة حافلات ومدارس ومكتبات وملاعب وفنادق ومصحة ليبيتسك وجامعات ومتاجر، مجلس النواب بالمدينة وبعض المباني الأخرى".

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وأشار المحافظ إلى أن اتصالات التحذير الهاتفية المذكورة، لا تزال مستمرة حتى الآن.

وتابع المحافظ القول: "يتم إرسال كل هذه المعلومات على الفور إلى الشرطة والهيئات الأمنية ذات العلاقة لإبداء رد الفعل تجاهها. الجميع يعمل بسلاسة ودقة قدر الإمكان".

المصدر: نوفوستي

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