الأمن الروسي: إحباط عمل إرهابي عشية يوم النصر في كالينينغراد

أعلن مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي أنه تم بمدينة كالينينغراد احتجاز مؤيد لمنظمة "القطاع الأيمن" المحظورة بروسيا كان يستعد لتنظيم عمل إرهابي عشية يوم النصر.

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وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الأربعاء: "تم في مدينة كالينينغراد احتجاز مؤيد لمنظمة "القطاع الأيمن" المتطرفة المحظورة وهو مواطن روسي كان يخطط لتنظيم عمل إرهابي ضد جنود إحدى الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية عشية الاحتفالات بعيد النصر على النازية".

ويرى التحقيق أن المحتجز كان يخطط بعد تنفيذه للعمل الإرهابي للذهاب إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية.

وتمت في منزل المحتجز مصادرة عبوة ناسفة يدوية الصنع ذات عناصر مدمرة بالإضافة إلى رموز "القطاع الأيمن" المحظور.

وأضاف المركز أنه تم فتح قضية جنائية بشأن التحضير لهجوم إرهابي وصنع متفجرات بشكل غير قانوني.

المصدر: نوفوستي