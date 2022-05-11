 
مباشر
عاجل
مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية روسيا وسلطنة عمان في مسقط

عدد ضحايا الحرائق في إقليم كراسنويارسك يرتفع إلى ثمانية قتلى

أخبار روسيا

عدد ضحايا الحرائق في إقليم كراسنويارسك يرتفع إلى ثمانية قتلى
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/szqw

قالت مديرية حالات الطوارئ في إقليم كراسنويارسك، في بيانها اليوم، إن عدد ضحايا الحرائق في المنطقة ارتفع إلى ثمانية أشخاص.

في وقت سابق تمت الإشارة، إلى سقوط 7 قتلى نتيجة الحرائق في هذه المنطقة.

وأضاف البيان: "مبدئيا، دمرت النيران 827 مبنى، من بينها 518 من المباني السكنية وغير السكنية، و 9 مؤسسات اجتماعية، وتوفي 8 أشخاص بسبب الحرائق".

ونوه البيان بأن هذه الحرائق اندلعت، بسبب ماس كهربائى من الأسلاك الكهربائية التي انقطعت وسقطت على الأرض نتيجة هبوب رياح، وتسبب الشرارات الناتجة عنها باحتراق العشب الجاف.

إقرأ المزيد
الحرائق في سيبيريا والأورال تسفر عن مصرع 16 شخصا وإصابة 18
الحرائق في سيبيريا والأورال تسفر عن مصرع 16 شخصا وإصابة 18

بدأت الحرائق في أكثر من 16 مركزا سكنيا في إقليم كراسنويارسك يوم السبت. وبلغت سرعة الرياح في المنطقة 40 مترا في الثانية. ووصل عدد الحرائق إلى 273 حريقا في 18 بلدية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 19 شخصا ونقل 14 شخصا، من بينهم ستة من رجال الإطفاء، إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا