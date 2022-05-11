عدد ضحايا الحرائق في إقليم كراسنويارسك يرتفع إلى ثمانية قتلى

قالت مديرية حالات الطوارئ في إقليم كراسنويارسك، في بيانها اليوم، إن عدد ضحايا الحرائق في المنطقة ارتفع إلى ثمانية أشخاص.

في وقت سابق تمت الإشارة، إلى سقوط 7 قتلى نتيجة الحرائق في هذه المنطقة.

وأضاف البيان: "مبدئيا، دمرت النيران 827 مبنى، من بينها 518 من المباني السكنية وغير السكنية، و 9 مؤسسات اجتماعية، وتوفي 8 أشخاص بسبب الحرائق".

ونوه البيان بأن هذه الحرائق اندلعت، بسبب ماس كهربائى من الأسلاك الكهربائية التي انقطعت وسقطت على الأرض نتيجة هبوب رياح، وتسبب الشرارات الناتجة عنها باحتراق العشب الجاف.

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بدأت الحرائق في أكثر من 16 مركزا سكنيا في إقليم كراسنويارسك يوم السبت. وبلغت سرعة الرياح في المنطقة 40 مترا في الثانية. ووصل عدد الحرائق إلى 273 حريقا في 18 بلدية، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 19 شخصا ونقل 14 شخصا، من بينهم ستة من رجال الإطفاء، إلى المستشفى.

المصدر: نوفوستي