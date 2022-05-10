نائب رئيس "الدوما" يقترح تسهيل دخول العلماء الأجانب لروسيا

صرح بوريس تشيرنيشوف، نائب رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي بأنه اقترح إلغاء تأشيرة الدخول للعلماء الأجانب الراغبين بالعمل في معاهد الأبحاث والجامعات الروسية.

إقرأ المزيد

جاء هذا الاقتراح بعدما أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الإدارة الأمريكية تدرس احتمال إلغاء التقييدات الخاصة بالتأشيرات للخبراء الروس لتسهيل دخولهم إلى البلاد وإضعاف قدرات روسيا في مجال التكنولوجيات العالية.

وقال تشيرنيشوف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "تمنح الولايات المتحدة العلماء الروس نظام التأشيرة الأكثر ملاءمة لاجتذابهم إليها. وأقترح تمكين الباحثين والمتخصصين في تطوير التقنيات الجديدة من القدوم إلى روسيا بدون تأشيرة، حتى يعملوا لصالح بلدنا".

المصدر: "نوفوستي"