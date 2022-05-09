سماء نوفوسيبيرسك تسطع بالشهب النارية احتفالا بيوم النصر (فيديو)

أطلق جنود سلاح المدفعية من قوات المنطقة العسكرية الروسية المركزية مساء 9 مايو، ألعابا نارية في سماء مدينة نوفوسيبيرسك، احتفالا بالذكرى 77 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وتمت إقامة العرض الضوئي على ضفة نهر أوب بمنطقة ميخالكوفسكايا، واستمر حوالي 15 دقيقة.

وأطلق الجنود 30 رشقة من مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز D-30، كما أطلقوا 680 لعبة نارية من طراز "فيغا" و"أسول" من قاذفات ألعاب نارية من طراز 2A85 مثبتة على مركبة "كاماز".

وشارك في إطلاق الألعاب النارية الاحتفالية أكثر من 30 جنديا وحوالي 10 وحدات من المعدات.

يذكر أن مدينة نوفوسيبيرسك إحدى أهم المدن الروسية، وتقع على ضفاف نهر أوب في الجزء الجنوبي الشرقي من سهل غرب سيبيريا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية