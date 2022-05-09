القوات الروسية العاملة في سوريا تحتفل بعيد النصر على النازية (صور+ فيديو)  

أقامت القوات الروسية العاملة في سوريا احتفالا مركزيا في القاعدة العسكرية الروسية في حميميم بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للحرب الوطنية الروسية العظمى والانتصار على النازية.

وشارك في العرض أكثر من 1200 جندي روسي وسوري، حيث بدأ بإحضار راية النصر وعلم دولة الاتحاد الروسي.

وتضمن الاحتفال عرضا عسكريا شاركت فيه وحدات سورية وروسية، وتخلله عرض للعتاد والسلاح، وعروض جوية شاركت فيها أنواع متعددة من الطائرات السورية والروسية.

واستقبل العرض العسكري قائد تجميع القوات، الفريق رومان بردنيكوف، فيما قاد العرض نائب قائد مجموعة القوات الروسية، اللواء سيرغي ميلتشاكوف.

وحضر الاحتفال نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، ومحافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال، وعدد من كبار ضباط الجيش السوري، وسفير روسيا الاتحادية بدمشق، ألكسندر يفيموف، وفعاليات شعبية ورسمية من الجانبين السوري والروسي.

المصدر: سبوتنيك