رئيس مجلس الدوما: لن نسمح بتحريف التاريخ وشطب بطولات شعبنا في الحرب الوطنية العظمى

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن روسيا لن تسمح بإعادة كتابة التاريخ (تحريفه) وشطب بطولات الشعب الروسي في الحرب الوطنية العظمى.

وأضاف فولودين في منشور: "سنتذكر دائما أولئك الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن بلادنا. ولن ننسى التكلفة التي تحقق بها النصر. ولن نسمح بإعادة كتابة التاريخ، وشطب إنجازات وبطولات الشعب الروسي".

وأشار فولودين إلى أن الحرب الوطنية العظمى طالت كل أسرة في روسيا.

وتابع: "توفي جدي بيوتر موخين تيخونوفيتش في خريف 1941، وهو يدافع عن مدينة تيخفين، منطقة لينينغراد. كانت والدتي تبلغ من العمر 5 سنوات. توفي إخوة جدتي، وأزواج شقيقاتها الثلاث. كان لأبي شقيق أكبر، كان عمره 16 عاما كان بحارا، بالقرب من ستالينغراد، قام بنقل الجرحى وتوفي، لم يعد أي من أقربائنا الذكور من الحرب".

المصدر: نوفوستي