شويغو يقلد وسام "بطل روسيا" مع النجمة الذهبية لمشاركين بالعملية العسكرية في أوكرانيا

قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بتقليد وسام "بطل روسيا" مع النجمة الذهبية لاثنين من المشاركين بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوزير شويغو، سلم الوسام لكل من المقدم الطيار دميتري ليتفينوف قائد أحد الأفواج الجوية الهجومية، وللرائد الملاح الجوي فيكتور دودين.

ووفقا للوزارة، أقيم حفل تقليد الأوسمة الرسمي اليوم في مركز إدارة الدفاع بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين.

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وذكرت الوزارة، أن المقدم ليتفينوف، توجه بمهمة قتالية ضمن سرب من طائرتين هجوميتين من طراز "سو-25" لتدمير معقل للقوميين النازيين الأوكرانيين.

وبعد تنفيذ المهمة تعرضت إحدى الطائرتين لقصف بصاروخ محمول على الكتف وهو ما تسبب بتعطل عمل المحرك الأيسر وبالتالي فقدان السيطرة على الطائرة. وقام ليتفينوف بالتحليق قرب الطائرة المصابة، ساعد عن بعد الطيار الثاني على استعادة السيطرة جزئيا عليها. ولكن في تلك اللحظة تعرضت الطائرة المصابة لإطلاق صاروخ آخر. وعلى الفور أدرك ليتفينوف أن الطائرة لن تصمد أمام إصابة أخرى، فاتخذ دون تردد، القرار الصحيح الوحيد – وقم بتغطية زميله بطائرته – توجه إلى ذيل الطائرة المصابة وأطلق مصائد الأشعة تحت الحمراء التي أبعدت الصاروخ المطلق عن الطائرة.

في صباح يوم 24 فبراير قام الملاح بالتحليق، ضمن دورية جوية قتالية مهمتها تغطية مجموعة القوات المتقدمة، وخلال ذلك اكتشف مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، فقام بتنفيذ مناورة جوية وتمكن من تدمير الطائرة المعادية. بعد يومين، تم تكليف الرائد دودين بمهمة قصف منظومة دفاع جوي صاروخية أوكرانية من طراز "بوك-م 1". فقام بالتحليق على ارتفاع منخفض للغاية، وتمكن من تدمير الهدف المحدد.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية