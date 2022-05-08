أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" تدمر منشآت عسكرية أوكرانية بصاروخ "أونيكس" عالي الدقة

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الصواريخ الدفاعية الساحلية "باستيون" أطلقت صاروخ "أونيكس" عالي الدقة من ساحل البحر الأسود باتجاه منشآت عسكرية بأوكرانيا ودمرتها.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليوم: "كجزء من تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، وجهت القوات المسلحة ضربة أخرى بأسلحة عالية الدقة استهدفت البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة لأوكرانيا.. طاقم نظام الصواريخ الساحلي باستيون من ساحل البحر الأسود أطلق صاروخ أونيكس عالي الدقة على الهدف الأرضي المحدد (عسكري أوكراني)".

المصدر: نوفوستي