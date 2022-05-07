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الأمن الروسي يعتقل خلية نازية خططت لهجمات إرهابية في روسيا

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الأمن الروسي يعتقل خلية نازية خططت لهجمات إرهابية في روسيا
Sputnik
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اعتقلت قوات الأمن الروسية في العاصمة موسكو أفراد خلية نازية خططوا لهجمات إرهابية وعمليات قتل جماعي في روسيا بعيد النصر في الـ9 من مايو.

وورد في بيان عن هيئة الأمن الفدرالي الروسية: "احتجز عناصر هيئة الأمن ووزارة الداخلية الروسية في موسكو أنصار جماعة من النازيين من "عبدة القتل" أثناء محاولتهم قتل مشردين بإحراقهم أحياء".

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وأشارت الهيئة إلى أنهم نفذوا مهمة أوكلها لهم متزعمهم إيغور كراسنوف في أوكرانيا، وكانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية وعمليات قتل جماعية على الأراضي الروسية بحلول عيد النصر في 9 مايو.

وأضافت: "خططوا لنشر فيديوهات جرائمهم على الإنترنت بغرض الترهيب".

ولفتت إلى أنهم متورطون بسلسلة من الهجمات على الأجانب باستخدام أسلحة بيضاء ووسائل أخرى.

المصدر: RT

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