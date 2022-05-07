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مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يدعو للتعامل بجدية مع موقف بوتين حيال توسع "الناتو"

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مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يدعو للتعامل بجدية مع موقف بوتين حيال توسع
Globallookpress
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز
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دعا مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى التعامل بجدية مع رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توسع "الناتو"، ولاسيما التوجه لضم السويد وفنلندا للحلف.

وقال بيرنز خلال منتدى عقد في واشنطن نظمته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "يجب أن نتعامل بجدية مع جميع القضايا التي يثيرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" حيال توسع حلف "الناتو".

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وأضاف: "لكنني أعتقد أن أيا من هذا لن يصبح رادعا إذا قررت فنلندا والسويد الانضمام للحلف، وإذا قرر الحلف زيادة عدد أعضائه وضم هاتين الدولتين".

المصدر: "تاس" 

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