بوتين يوجه بمساعدة متضرري حرائق الغابات في وسط روسيا

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليماته باتخاذ جميع التدابير لمساعدة ذوي ضحايا حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك وسط روسيا، وتعويض المتضررين ومن فقدوا منازلهم.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "أطلع حاكم إقليم كراسنويارسك رئيس البلاد على ما يشهده الإقليم من حرائق الغابات، والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الحريق ومنع تدهور الوضع".

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وأضاف: "استمع الرئيس بوتين إلى تقرير من وزير الطوارئ، وأصدر تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات لمساعدة ذوي الضحايا، وتعويض المتضررين ومن فقدوا منازلهم".

ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون ونقل 14 إلى المستشفى، فيما تضررت 484 مبنى نتيجة الحرائق التي اندلعت إقليم كراسنويارسك .

وأفادت وزارة الطوارئ بأنه تم السيطرة على جميع الحرائق ومنع خطر انتشارها.

المصدر: تاس