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مصرع 5 أشخاص جراء حرائق في إقليم كراسنويارسك

أخبار روسيا

مصرع 5 أشخاص جراء حرائق في إقليم كراسنويارسك
Sputnik
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قالت مديرية حالات الطوارئ في إقليم كراسنويارسك، في بيان لها اليوم، إن الحرائق المنتشرة في المنطقة تسببت بمقتل خمسة أشخاص.

وذكر البيان أن النيران اشتعلت في 15 مبنى في قرية نوفوكورسك، واشتعلت النيران في 20 مبنى آخر في قرية نيكولسك، حيث توفي شخصان بحسب المعلومات الأولية.

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ووفقا لمعطيات المديرية، اشتعلت النيران في 16 مبنى في قرية تالاجانكا بمنطقة كازاتشينسكي. وبحسب المعلومات الأولية، توفي ثلاثة أشخاص بما في ذلك طفلان.

المصدر: إنترفاكس

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