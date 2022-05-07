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دونيتسك: إجلاء مدنيين من منطقة "أزوفستال" اليوم السبت

أخبار روسيا

دونيتسك: إجلاء مدنيين من منطقة
Globallookpress
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أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم إجلاء 50 مدنيا، اليوم السبت، من أراضي مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

وجاء في بيان مقر الدفاع الإقليمي لقوات دونيتسك: "اليوم السبت، 7 مايو، تم إجلاء 50 مدنيا من أراضي آزوفستال".

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وسائل إعلام روسية: إجلاء 12 مدنيا بينهم أطفال عن مصنع
وسائل إعلام روسية: إجلاء 12 مدنيا بينهم أطفال عن مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

يشار إلى أن عدد المدنيين الذين تم إجلاؤهم من الأراضي والمباني القريبة من المصنع، بلغ 176 شخصا.

وشهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا ودونيتسك من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال" الذي تحاصره.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية، وإحكام الحصاره على القوات الأوكرانية المتحصنة هناك والتي ترفض الاستسلام، وتواصل احتجاز المدنيين من عمال المصنع ومن لجؤوا إليه من المناطق المحاذية على وقع المعارك.

المصدر: نوفوستي

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