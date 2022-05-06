رئيس مجلس إفتاء روسيا يلتقي وفد "حماس" ويؤكد دعمه لفلسطين (صور)

استقبل رئيس مجلس الإفتاء في روسيا الشيخ راوي عين الدين بمقر إقامته في حرم جامع موسكو الكبير، وفدا عن حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس الحركة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق.

وأكد عين الدين دعم المسلمين في روسيا للفلسطينيين، مشددا على أن وضعهم في القدس صعب للغاية وأنهم يتابعون عن كثب ما يحدث، ويتعاطفون معهم، وإذا أمكن، يحاولون تقديم أي مساعدة ممكنة لهم.

وقال حسب الموقع الرسمي للمجلس الروسي لمسلمي روسيا: "منذ أكثر من 30 عاما، يتم الاحتفال باليوم العالمي للقدس داخل جدران مسجد موسكو.. وهذا العام، قضينا هذا اليوم بأسف شديد على خلفية عدوان آخر وتصعيد للعنف من قبل الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى".

وأضاف أن مسلمي روسيا يصلون من أجل حل سريع لهذا الصراع، ويطلبون من الله تعالى أن يحل السلام في الأرض الفلسطينية".

وأشار إلى أن روسيا كالاتحاد السوفيتي سابقا، تعترف بقرار مجلس الأمن الدولي لقيام دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، مشيدا بجهود الدبلوماسية الروسية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بدوره، شكر أبو مرزوق سماحة الشيخ عين الدين وجميع المسلمين في روسيا على دعمهم المستدام وموقفهم الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

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https://www.dumrf.ru/common/event/20679

https://www.dumrf.ru/common/event/20679

المصدر: "سبوتنيك"