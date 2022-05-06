الكرملين يعد بنشر معلومات حول المتورطين في "بوتشا"

وعد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بنشر معلومات بشأن المتورطين في أحداث قرية "بوتشا" الأوكرانية.

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جاء ذلك ردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان نقاش الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد تطرق إلى تلك الأحداث، حيث قال بيسكوف بهذا الصدد: "بالطبع نوقشت هذه القضية، وذلك أمر معروف جيدا، وستظهر بتفاصيل كافية، فهذا خيال مطلق، ومشاهد تمثيلية محبوكة".

وردا على سؤال عمن يمكن أن يكون متورطا من الدول في هذه "المشاهد التمثيلية"، قال بيسكوف: "ستظهر المعلومات في الوقت المناسب".

وكان الرئيس الروسي قد وصف التقارير التي صدرت بشأن مقتل مدنيين في قرية "بوتشا" بالمزيفة، وصرح في مؤتمر صحفي بمنطقة آمور الروسية، بأن الرئيس لوكاشينكو قد سلمه وثائق حول هذا الحادث، وقال إن هذه الوثائق تم تسليمها إلى جهاز الأمن الفدرالي، وتتضمن معلومات حول من وكيف ووسائل النقل المستخدمة وظروف تنظيم هذا الاستفزاز".

المصدر: إنترفاكس