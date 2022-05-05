الدفاع الروسية: دمّرنا 45 موقعا عسكريا و41 مركز قيادة لقوات كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 45 موقعا عسكريا بينها مركزا قيادة، و41 تجمّعا عسكريا ومستودع للقذائف الصاروخية والمدفعية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في منطقة لوسكوتوفكا، ومستودعين لذخيرة الكتائب النازية في منطقة سيفرسك، و28 تجمعا عسكريا في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف: "كما دمرت قواتنا الصاروخية بطارية مدفعية في منطقة زاروجنويه، وراجمة صواريخ "الإعصار" في منطقة نيقولاييف وأربعة تجمعات عسكرية".

وأشار إلى أن المدفعية الروسية ضربت 6 مواقع قيادة ومخزنين للذخيرة، و152 معقلا للقوات الأوكرانية ودمرت 38 مربضا للمدفعية الأوكرانية، وقضت على حوالي 190 فردا.

وأشار إلى أنه "خلال اليوم، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات بدون طيار فوق مناطق مالايا كاميشيفاخا، وخاركوف وسيفرسك وجمهورية لوغانسك الشعبية، كما أسقطت طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار بي2" في منطقة جزيرة زمييني" في البحر الاسود.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية