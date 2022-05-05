بالفيديو.. عمل الخدمة الفنية الجوية بأحد المطارات الميدانية الروسية في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو تظهر عمل متخصصين من الخدمة الفنية الجوية وخدمة الوقود وزيوت التشحيم في مطار ميداني خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يقوم أفراد الخدمة الفنية الجوية بمهام صيانة الطائرات المروحية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والحفاظ على جاهزيتها للاستخدام.

وتضم الخدمة الفنية الجوية موظفين أرضيين (من المتخصصين في تشغيل هيكل المروحية وأنظمتها، ومحركاتها ومعداتها، والأجهزتها الإلكترونية، وأسلحتها) وكذلك أعضاء طواقم (المهندسون والفنيون، ومشغلو الراديو ومهندسو معدات النقل والإنزال الجوي).

يقوم المتخصصون العسكريون في خدمة الوقود وزيوت التشحيم بتخزين وتسليم الوقود ومواد التشحيم وإعادة تزويد المروحيات بالوقود في الوقت المناسب بالمطارات الميدانية والمتقدمة.

المصدر: RT