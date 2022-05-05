موسكو.. الساحة الحمراء تشهد تدريبا ليليا ثانيا تمهيدا للعرض العسكري في 9 مايو

شهدت الساحة الحمراء بموسكو ثاني بروفة ليلية لمجموعات المشاة والمعدات الحربية للعرض العسكري الذي سيقام يوم 9 مايو بمناسبة الذكرى الـ 77 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وتضم مجموعات المشاة أكثر من عشرة آلاف عسكري، شملت ضباطا وجنودا من التشكيلات والوحدات العسكرية للدائرة العسكرية الغربية، وطلاب وتلاميذ المؤسسات التعليمية العسكرية الروسية. وستشارك في العرض طالبات من 6 مؤسسات تعليمية عسكرية.

وتشمل مجموعة الآليات والمعدات العسكرية، 131 قطعة من مختلف المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك مختلف أنواع الدبابات: T-72B3M و T-90M "بروريف"، و T-14 "أرماتا". وكذلك مختلف السيارات المدرعة وناقلات الجنود القتالية.

وشاركت في البروفة الليلية، راجمات صواريخ من طراز "تورنادو"، ومنظومات الصواريخ الميدانية –التكتيكية من طراز "إسكندر- إم"، ومدافع ذاتية الحركة من طراز MSTA-S، وكذلك منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "بوك م 3" و"تور-م2"، و"إس-400".

وتشمل مجموعة المعدات كذلك، عينات من أنظمة روبوتية قتالية متعددة الوظائف من طراز Uran-9، وقاذفات أنظمة صواريخ Yars، وناقلات جند مدرعة BTR-82A وكذلك حاملة الجنود المدرعة بالعجلات الواعدة على منصة بوميرانغ.

يشار إلى أنه قبل البروفة الليلية، أجرت طواقم الاستعراض 13 تدريبا مشتركا في ميدان التدريب "ألابينو"، بالقرب من موسكو.

وستقام بروفة العرض الرئيسية في الساحة الحمراء يوم 7 مايو في الساعة 10:00 بتوقيت موسكو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية