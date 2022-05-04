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البنتاغون: تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمر يوميا بسرعة لا تصدق

أخبار روسيا

البنتاغون: تدفق الأسلحة لأوكرانيا مستمر يوميا بسرعة لا تصدق
Globallookpress
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي أن تدفق الأسلحة لأوكرانيا "مستمر كل يوم وبسرعة لا تصدق".

وفي مؤتمر صحفي دوري، قال كيربي إن "تدفق الأسلحة لأوكرانيا يستمر كل يوم وبسرعة لا تصدق، ونحن نتحدث مع الأوكرانيين يوميا والأسلحة تصل لأيديهم".

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من جهة أخرى، أضاف: "نعتقد أن ثمة تقدم في دونباس ولكنه أبطأ مما توقع الروس".

واعتبر أن "الروس لم يحرزوا التقدم الذي أرادوه في دونباس، وواجهوا مقاومة أوكرانية صلبة في كل جانب".

 

المصدر: "سبوتنيك" 

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