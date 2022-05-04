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موسكو: عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي توقفوا عن إخفاء أجنداتهم وانحيازهم السياسي

أخبار روسيا

موسكو: عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي توقفوا عن إخفاء أجنداتهم وانحيازهم السياسي
Gettyimages.ru
النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
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قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي توقفوا عن إخفاء ارتباطاتهم السياسية، ويحجبون الحسابات التي لا تتوافق مع أجنداتهم.

وقال بوليانسكي في تصريح خلال اجتماع للجنة المعلومات التابعة للأمم المتحدة: "هذه ليست السنة الأولى التي نلفت فيها الانتباه إلى مشكلة الرقابة على فضاء المعلومات من قبل وسطاء الإنترنت، وفي مقدمتهم عمالقة تكنولوجيا المعلومات الذين يحتكرون مجال شبكات التواصل الاجتماعي والفيديو".

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وأضاف: "نحن مضطرون للقول إن هذه المشكلة وصلت إلى مستوى نوعي جديد، حيث توقفت هذه المنصات مؤخرا عن تمويه تحيزها السياسي وبدأت في حظر الحسابات التي تقدم محتوى لا يتناسب مع أجنداتها".

المصدر: "نوفوستي" 

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