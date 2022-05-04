الدفاع الروسية تعلن فتح ممر إنساني من "آزوفستال" لمدة 3 أيام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول جنوب شرق دونيتسك لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الخميس.

وقال مقر التنسيق المشترك الروسي للعمل الإنساني في أوكرانيا في بيان له إنه "وفقا لقرار القيادة الروسية وبناء على أسباب إنسانية، فتحت القوات الروسية من الساعة 8:00 إلى الساعة 18:00 (بتوقيت موسكو) في الـ 5 و6 و7 مايو لعام 2022 ممرا إنسانيا من مصنع آزوفستال للمعادن مرة أخرى، لإجلاء المدنيين (العاملين والنساء والأطفال)، الذين أعلنت سلطات كييف عن تواجدهم في المرافق تحت الأرض التابعة للمصنع".

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المصدر: "سبوتنيك"