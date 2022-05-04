الخارجية الروسية: موسكو تفرض عقوبات على 63 يابانيا وتحظر دخول رئيس الوزراء الياباني ووزير خارجيته

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو فرضت عقوبات على 63 مواطنا يابانيا. كما حظرت رئيس وزراء اليابان ووزير خارجيتها الحاليين من دخول روسيا.

وجاء في بيان الخارجية: "موسكو تحظر دخول رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ووزير الخارجية يوشيماسي هاياشي، من دخول روسيا، ومن بين المدرجين أيضا على "القائمة السوداء" (قائمة الممنوعين من دخول روسيا) وزراء المالية والدفاع والعدل".

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وتابع البيان: " لقد أطلقت إدارة فوميو كيشيدا حملة غير مسبوقة ضد روسيا، ووجهت خطابات وتصريحات غير مقبولة ضد روسيا، بما في ذلك الافتراء وإطلاق التهديدات المباشرة. وقد تردد صدى ذلك من قبل الشخصيات العامة والخبراء وممثلي وسائل الإعلام في اليابان، الذين يشاركون تماما مواقف الغرب تجاه بلادنا .. تماشيا مع هذا المسار (المعادي)، تتخذ طوكيو خطوات عملية تهدف إلى تفكيك علاقات حسن الجوار، والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة الدولية لبلدنا".

وأكد البيان: " مراعاة لما سبق، وكذلك للعقوبات الشخصية التي فرضتها الحكومة اليابانية ضد مواطنين روس، بمن في ذلك شخصيات في القيادة العليا للدولة، تم اتخاذ قرار بشأن حظر دخول مواطني اليابان (من بينهم شخصيات قيادية) إلى روسيا".

ولفت البيان إلى أن القائمة (قائمة الحظر) تضم 63 مواطنا يابانيا.

المصدر: نوفوستي