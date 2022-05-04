القوات الجوية الروسية تدمر عبّارة عائمة و4 مستودعات للذخيرة والأسلحة في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء/ إيغور كوناشينكوف، عن تدمير القوات الفضائية الجوية الروسية لعبّارة عائمة و4 مستودعات للذخيرة والأسلحة في أوكرانيا.

جاء ذلك في البيان الرسمي لوزارة الدفاع، حيث أعلن كوناشينكوف كذلك عن تدمير مجمع لإطلاق صواريخ "توتشكا أو" وثلاث محددات لإضاءة وتوجيه نظام الدفاع الصاروخي "إس-300" التابع للقوات الأوكرانية.

إقرأ المزيد

كما دمرت القوات المسلحة الروسية 6 محطات أوكرانية متنقلة لتوليد الكهرباء، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع مسيرات أوكرانية 4 قاذفات صواريخ متعددة من طراز "سميرتش".

كذلك دمرت القوات الفضائية الجوية الروسية مجمعا لإطلاق صواريخ "توتشكا أو" وثلاث محددات لإضاءة وتوجيه نظام الدفاع الصاروخي "إس-300" التابع للقوات الأوكرانية.

قام الطيران الروسي خلال الليلة الماضية بقصف 40 منشأة عسكرية، بما في ذلك معبر عائم بالقرب من "بروتوبوفكا"، و4 مستودعات أسلحة، و34 منطقة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية.

كما أصابت القوات الصاروخية موقعين للقيادة، وبطارية من طراز "بي إم-21 غراد"، وبطارية مدفعية ذاتية الدفاع "غفوزديكا 2إس1"، وبطارية مدفع هاوتزر "دي-30"، و4 مناطق لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية.

وكذلك ضربت المدفعية 16 موقعا قياديا ومستودعين للوقود و476 معقلا للقوميين الأوكرانيين المتطرفين، ومناطق لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية، كما تم تدمير ما يصل إلى 310 فردا و53 وحدة من المعدات العسكرية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية