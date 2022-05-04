زاخاروفا تعلق على حزمة العقوبات الجديدة التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على حزمة العقوبات الجديدة، السادسة، التي يعدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقالت زاخاروفا: "أريد أن أقول.. إذا كانوا يريدون إيذاءنا حقا وإيلامنا بحق، فليلغوا (الاتحاد الأوروبي)أنفسهم".

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وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد صرح أمس الثلاثاء، بأنه سيتم عزل المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية.

واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت، بالإضافة إلى مصارف "بنك اوتكريتي" و"نوفي كومبنك" و"بروميسفيتسبنك" و"روسيا بنك" و"سوفكومبنك" و"فيب".

المصدر: نوفوستي