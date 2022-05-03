موسكو: النازيون الأوكرانيون يقصفون الممرات الإنسانية التي فتحتها روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين يقصفون الممرات الإنسانية التي فتحتها روسيا، فيما أشارت إلى إجلاء 80 مدنيا كانوا محتجزين في منطقة مصنع آزوفستال.

وقال رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "بدءا من 4 مارس، ولأغراض إنسانية حصريا، قدمت روسيا ممرات إنسانية في اتجاه ماريوبول لإجلاء المدنيين في أي اتجاه يختارونه، سواء إلى الأراضي الروسية أو جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أو إلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف".

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وأضاف أن العسكريين الروس وتشكيلات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين يلتزمون بصرامة بنظام الصمت (نظام وقف إطلاق النار). في حين لا تلتزم سلطات كييف بهذه المبادئ الإنسانية. وتعني المراقبة الموضوعية تسجيل العديد من القصف للممرات الإنسانية من قبل المسلحين النازيين بالأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون.

وأعلن إجلاء 80 مدنيا كانوا محتجزين لدى النازيين في منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول.

المصدر: "سبوتنيك"