صواريخ "أونيكس" تدمر مركزا لوجستيا بمطار عسكري لإيصال الأسلحة الغربية قرب أوديسا

أصابت صواريخ "أونيكس" الروسية عالية الدقة مركزا لوجستيا في مطارعسكري بمنطقة أوديسا (أوكرانيا)، كانت من خلاله تصل أسلحة الدول الغربية إلى النظام في كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن صواريخ "أونيكس" عالية الدقة دمرت مركزا لوجستيا في مطار عسكري بمنطقة أوديسا، كانت من خلاله تصل الأسلحة الأجنبية، كما تم تدمير حظائر لمسيرات "بيرقدار" وكذلك أسلحة وذخائر صاروخية وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

المصدر: RT