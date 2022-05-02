 
مباشر

جمهورية التشيك تعلن رفضها الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

أخبار روسيا

جمهورية التشيك تعلن رفضها الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي
Globallookpress
أنابيب نقل الغاز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sxrm

أعنت جمهورية التشيك رفضها الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، مشيرة إلى أنها مستعدة لدعم مقترح وقف شراء دول الاتحاد الأوروبي للمشتقات النفطية من روسيا بنهاية عام 2022.

وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا في تصريح إن بلاده "ما زالت تريد دفع ثمن الغاز (الروسي) باليورو، خاصة أنها تشتري معظمه في بورصات أوروبا الغربية".

إقرأ المزيد
شركة طاقة ألمانية ترجح احتمال سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل
شركة طاقة ألمانية ترجح احتمال سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل

وأضاف: "الشركة التشيكية الوحيدة التي تشتري الغاز مباشرة من روسيا هي شركة الطاقة ČЕZ التي تدفع وستواصل الدفع باليورو".

وتابع أن براغ "مستعدة لدعم اقتراح وقف شراء إلى دول الاتحاد الأوروبي النفط من روسيا بنهاية عام 2022 إذا تم تنفيذ خطط المشتريات المشتركة لمواد الطاقة الخام، وإذا كان لدى الاتحاد الأوروبي احتياطيات معينة".

المصدر: lenta.ru

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا