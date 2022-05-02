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وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي يتفقون على التمسك بموقف موحد حيال دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

أخبار روسيا

وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي يتفقون على التمسك بموقف موحد حيال دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
Globallookpress
علم الاتحاد الأوروبي
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أعلنت وزارة الطاقة والبيئة الفرنسية باربرا بومبيلي أن وزراء الاتحاد الأوروبي للطاقة اتفقوا على التمسك بموقف موحد حيال دفع ثمن الغاز الروسي.

وقالت بومبيلي في تصريح عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للطاقة الذي عقد في بروكسل: "ندين جميعا بشدة قرار (غازبروم) الأحادي الجانب بقطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا".

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وأضافت: "نؤكد مجددا أنه يجب على جميع المشترين الوفاء بالتزاماتهم وفقا للعقود المبرمة".

وتابعت: "سنواصل العمل مع الشركات المشغلة والمفوضية الأوروبية لتطوير نهج مشترك للدفع، يمثل لقواعد الاتحاد الأوروبي والعقود بالشكل الذي أبرمت به".

وأشارت إلى أن "جميع الوزراء أيدوا هذا الموقف".

 

المصدر: "نوفوستي" 

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