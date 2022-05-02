الدفاع الروسية: 57 مدنيا ممن غادروا منطقة آزوفستال على مدار اليومين الماضيين اختارو دونيتسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن 57 مدنيا من الذين غادروا وتم إجلاؤهم من المباني المجاورة لمصنع أزوفستال على مدار اليومين الماضيين قرروا البقاء في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه في 30 أبريل، غادر 46 مدنيا المنازل المجاورة لآزوفستال وقرروا البقاء جميعهم في دونيتسك.

وأضاف بيان الوزارة أيضا أن من بين 80 شخصا الذين غادروا أزوفستال أمس الأحد، ظل 11 شخصا منهم في دونيتسك، في حين غادر 69 شخصا منهم باتجاه مدينة زابوروجيه.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الروسي يضمن سلامة القافلة الإنسانية مع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال إلى الأراضي التي تسيطر عليها كييف.

المصدر: نوفوستي