الراجمة "أوراغان" تدك برشقة صاروخية تجمعات عسكرية أوكرانية منتشرة في الغابات والحقول (فيديو)

أظهر مقطع مصور عملية دك مواقع عسكرية أوكرانية منتشرة في الحقول والغابات في منطقة خاركيف بواسطة راجمة الصواريخ الروسية "أوراغان" (الإعصار).

ويعمل أفراد وحدات المدفعية على استكشاف مراكز تجمعات العدو في الغابات والحقول لدكها بواسطة رشقات صاروخية كثيفة، ويتم استخدام هذه المنظومة الصاروخية في المناطق غير السكنية حصرا لكي لا يتعرض السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية للخطر.

المصدر: RT