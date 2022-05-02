سلطات بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا: سماع دوي انفجارين في المنطقة ولا إصابات

أفاد فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا بسماع دوي انفجارين في المنطقة، ولا أنباء عن إصابات.

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وكتب غلادكوف: "سمع دوي انفجارين قويين في بيلغورود ليل الأحد على الاثنين، وبحسب مقر العمليات، لا توجد أضرار".

إلى ذلك، اندلع حريق في أراضي منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية في منطقة بيلغورود، أمس الأحد، عند نقطة التماس بين المناطق الثلاث - 20-30 كم من الحدود مع منطقة خاركوف الأوكرانية، عقب سماع دوي انفجار في تلك المنطقة، ونتيجة للحادث، أصيب أحد السكان المحليين. ولحقت أضرار بسبعة منازل.

المصدر: تاس