روسيا.. سلطات مقاطعة كورسك تعلن عن انهيار جزء من جسر سكة حديد

أعلنت سلطات مقاطعة كورسك الواقعة في غرب روسيا، اليوم الأحد، عن حادث أدى إلى انهيار جسر للسكة الحديد جزئيا.

وذكر حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، على قناته الرسمية في تطبيق "تلغرام" أن الحادث وقع في الساعة الـ11.20 تقريبا من صباح اليوم في الكيلومتر الـ67 من خط السكة الحديد الرابط بين مدينتي سودجا وسوسنوفي بور، حيث "تم اكتشاف انهيار جزء من هياكل الجسر".

وأوضح ستاروفويت أن هذا الخط يستخدم لتنقلات قطارات الشحن. ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية، وليس هناك أي خطر على صحة وحياة المواطنين.

وتابع: "تعمل الآن في الموقع الخدمات الخاصة بغية تحديد أسباب الحادث الطارئ".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان حاكم مقاطعة كورسك عن تعرض معبر حدودي في هذا الإقليم للقصف من أراضي أوكرانيا، حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية هناك.

المصدر: RT