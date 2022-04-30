الدفاعات الروسية تمنع طائرة أوكرانية من دخول منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا

قال حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوغوماز، إن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت محاولة طائرة أوكرانية لدخول أراضي منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف الحاكم: "هذا الصباح، في تمام الساعة 06:50 (بالتوقيت المحلي)، اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية حاولت دخول الأجواء الروسية. وأثناء صد الطائرة ومنعها من الدخول أصابت قذيفتان قرية جيتشا الحدودية في بريانسك وألحقت أضرارا مادية، دون وقوع ضحايا".

المصدر: نوفوستي





