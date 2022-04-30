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الجيش الروسي يسلم 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى إيزيوم

أخبار روسيا

الجيش الروسي يسلم 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى إيزيوم
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر من الجيش الروسي قاموا بتسليم 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى بلدة إيزيوم بمنطقة خاركوف في أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "تم نقل مساعدات إنسانية محملة بالشاحنات برفقة الشرطة العسكرية الروسية وبمساعدة عناصر من الطوارئ الروسية، لسكان مدينة إيزيوم".

وجرى تسليم مواد البناء إلى إيزيوم لترميم الكاتدرائية والمباني السكنية ومرافق البنية التحتية المدنية التي عانت نتيجة القصف المدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، كما تم تسليم مواد غذائية ومستلزمات أساسية لسكان المدينة.

وبحسب وزارة الدفاع فقد بدأ العمل في المدينة لترتيب المرافق الحيوية واستعادة البنى التحتية، إذ يعمل المتخصصون على استعادة شبكات إمدادات الطاقة والمياه.

المصدر: نوفوستي

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