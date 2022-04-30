لافروف: روسيا تؤيد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تؤيد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا، منوها بأن جدول المفاوضات مع أوكرانيا يتضمن رفع العقوبات.

وأضاف لافروف في مقابلة مع وكالة "شينخوا": "إنهم (الدول الغربية) في الواقع يشجعونهم على القتال حتى آخر أوكراني، حيث يضخون السلاح إلى البلاد (أوكرانيا) ويرسلون المرتزقة إلى هناك. ولوحظ أن القوات الخاصة الأوكرانية، بمساعدة الغربيين، نظمت حملة دموية شديدة الاستفزاز في بوتشا، بما في ذلك من أجل تعقيد عملية التفاوض.. لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاقات إلا عندما تبدأ كييف في الاسترشاد بمصالح الشعب الأوكراني، وليس من قبل مستشارين عن بعد".

ونوه لافروف بأن جدول المفاوضات مع أوكرانيا يتضمن رفع العقوبات.

وتابع لافروف قائلا: "تجري المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فعليا على أساس يومي عبر رابط الفيديو، وتناقش الوفود مسودة اتفاقية محتملة.. يجب أن تحتوي الوثيقة على عناصر من حالة ما بعد الصراع، مثل الحياد الدائم (لأوكرانيا)، والوضع غير النووي وعدم الانحياز، ونزع السلاح، وكذلك ضمانات أمنها.. تتضمن أجندة المفاوضات أيضا قضايا نزع النازية، والاعتراف بالحقائق الجيوسياسية الجديدة، ورفع العقوبات، ووضع اللغة الروسية، وغيرها.. إن تسوية الوضع في أوكرانيا ستساهم بشكل كبير في وقف تصعيد التوترات العسكرية السياسية في أوروبا وفي العالم أجمع".

وأوضح لافروف أن روسيا تشارك الدبلوماسيين الصينيين المعلومات حول تقدم المفاوضات، وهي ممتنة لبكين، وكذلك لشركاء بريكس الآخرين، على موقفهم المتوازن بشأن القضية الأوكرانية.

كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن ثقته في استعادة الروابط الثقافية والروحية والاقتصادية التي توحد الروس والأوكرانيين: "فيما يتعلق بالعلاقات الروسية الأوكرانية، تهتم روسيا بأوكرانيا سلمية وحرة ومحايدة ومزدهرة وودودة. وعلى الرغم من المسار المناهض لروسيا للقيادة الحالية، فإننا نتذكر التاريخ الممتد لقرون من الثقافة والروحية والاقتصادية الشاملة".

المصدر: نوفوستي