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الأمن الفدرالي الروسي يعرض مقطع فيديو لاعتقال أحد انصار "داعش"

أخبار روسيا

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عرض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي  مقطع فيديو لاعتقال أحد أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي الدولي في مدينة "كاراتشايفسك" بجنوب غرب روسيا.

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وأفيد بأن الشخص المعتقل، كان خطط لهجوم إرهابي على أهداف للسلطات وأجهزة إنفاذ القانون، وأنه تلقى تعليمات بها الشأن من مبعوث أجنبي.

وجرت خلال العملية الأمنية مصادرة، من بين أشياء أخرى، مكونات تدخل في صناعة المتفجرات من منزل المعتقل، فيما فُتحت قضية جنائية بهذا الشأن.

يشار إلى أن المحكمة العليا في الاتحاد الروسي كانت عدت في 29 ديسمبر 2014 "داعش" تنظيما إرهابيا.

المصدر: RT

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