السجين الروسي ياروشينكو يتحدث عن الظروف الصعبة في السجون الأمريكية

تحدث الطيار الروسي، قسطنطين ياروشينكو، الذي تم الإفراج عنه يوم أمس من السجن بأمريكا، في إطار صفقة لتبادل السجناء، عن الظروف الصعبة في السجون الأمريكية.

جاء ذلك ضمن لقاء قامت به صحيفة "إزفستيا" الروسية فور وصول ياروشينكو إلى الأراضي الروسية، حيث قال ياروشينكو إن الظروف الصحية داخل السجون الأمريكية محدودة وغير مرضية، حيث يعيش كا حوالي 80-100 شخص في قاعة مشتركة، ولا يتم استيفاء المتطلبات الصحية هناك، وتحظر الوسائد.

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ويتابع ياروشينكو: "تم بناء السجن الذي كنت أقبع به عام 1939، ودخل الخدمة عام 1940، وصممت القاعة لاستيعاب 33 سجينا، علاوة على ذلك فلا توجد أي معايير صحية على الإطلاق".

ووصف الطيار الروسي السجن بأن الأسرة هناك حديدية، وتحظر الوسائد، وتحظر الطرود من الخارج بأي شكل، بما في ذلك الأدوية.

وكان الطيار الروسي، قسطنطين ياروشينكو، قد أفرج عنه يوم أمس، الأربعاء 28 أبريل، وتم تبادله مع السجين الأمريكي، تريفور ريد، ضابط المشاة البحرية الأمريكي الذي كان يقضي عقوبة بالسجن في روسيا، وجرت عملية التبادل في تركيا، نقل بعدها ياروشينكو في نفس اليوم إلى موسكو، حيث التقى زوجته وابنته.

المصدر: إزفستيا