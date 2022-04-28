قافلة إنسانية تتعرض لاستهداف ناري من الجيش الأوكراني بالقرب من بيلغورود الروسية الحدودية
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قالت مصادر رسمية إن قافلة إنسانية تعرضت لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية بالقرب من مدينة بيلغورود الروسية الواقعة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.
وأضافت ألينا بيريزوفسكايا، ممثلة المنظمة الانسانية، التي كانت في القافلة: "تم استهدافنا بالأمس عند عودتنا من منطقة خاركوف، حيث كنا نقدم المساعدات الإنسانية التي جمعتها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".
وتابعت قائلة: "فقد تعرض المتطوعون في القافلة، أمس الأربعاء، إلى اطلاق نار من الجانب الأوكراني في حوالي الساعة 15.00، إلى جانب البعثة الإنسانية "فنوكوف" وحركة الكنيسة الأرثوذكسية".
المصدر: نوفوستي