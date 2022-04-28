العثور في خيرسون على قائمة وضعتها السلطات الأوكرانية تضم أسماء قضاة روس

أفادت مصادر رسمية بأنه تم العثور على وثائق ومواد تتضمن معلومات عن القضاة والمدعين العامين الروس لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، بعد فرار وانسحاب القوات الأوكرانية من خيرسون.

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وأوضحت المصادر، أنه تبين من خلال مواد الأرشيف وقضايا الإشراف الإجرائي لمكتب المدعي العام الأوكراني، اتهامات كييف لقضاة ومدعين عامين من روسيا بقضايا جنائية بموجب الجزء 1 من المادة 438 من القانون الجنائي لأوكرانيا.

وأضافت المصادر، بحسب الوثائق، أنه رُفعت دعاوى جنائية ضد ثلاثة قضاة في المحاكم المحلية واثنين من المدعين العامين في شبه جزيرة القرم (تم اتخاذ إجراء تقييد في شكل احتجاز غيابي، مذكرة بتوقيف غيابي) بموجب المادة المذكورة في القانون الجنائي لأوكرانيا.

ولفتت المصادر إلى أنه من بين الوثائق التي وجدت في القائمة، القضية التي أثارتها أوكرانيا حول حرس الحدود الأوكرانيين الذين أوقفوا في مضيق كيرتش عام 2018.

وكان الجيش الروسي قد سيطر مؤخرا على منطقة خيرسون بأكملها، في جنوب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي